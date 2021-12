Millesimo, “Campagna Napoleonica d’Italia”, il 18 dicembre appuntamento con la storia

In occasione del Bicentenario della morte di Napoleone (1821 - 2021), appuntamento con la storia sabato 18 dicembre alle 11 presso il Palazzo Comunale di Millesimo: all'incontro dal titolo “Campagna Napoleonica d’Italia” si parlerà delle battaglie che hanno animato le coste del ponente savonese, delle dispute avvenute in val Bormida e di come i risultati positivi ottenuti dai transalpini siano legati alle acque sorgive presenti nella nostra provincia.

Un territorio con decine di fonti e sorgenti, una terra in cui storia e agglomerati urbani sono indissolubilmente legati a vene d'acqua limpida sotterranee che affiorano in superficie, agevolando la vita di stanziali e persone in transito..

Durante l'incontro si parlerà di come le caratteristiche fisiche della Liguria hanno caratterizzato l'evoluzione e lo sviluppo fino ad oggi e si approfondirà la conoscenza della molecola dell’acqua, valorizzando al contempo i percorsi naturali connessi alla storia ed alle fonti d'acqua liguri, così come il territorio locale, provinciale e regionale attraverso lo sviluppo di diverse tematiche: “La Val Bormida e le Coste Liguri: Da Dego a Murialdo a Laigueglia”, “Urbe -Sassello - Parco Nazionale Regionale del Beigua”, “La Molecola dell’Acqua e le sue potenzialità”.

All'appuntamento promosso da Comenii Aquae parteciperanno esperti della storia, dello studio dell'acqua e Claudio Melotto, titolare della società promotrice dell'iniziativa.