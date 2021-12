Over Senior Residence, a Sanremo interprete della cultura della città

Sono stati presentati domenica scorsa presso l'Over Senior Residence di Sanremo i due libri editi con il contributo dei Lions, "Le Città Murate - Lions Club" di Roberto Squarciafichi e "Villa Matutiana: ai tempi dei Romani" di Giacomo Mannisi.

Oltre agli autori, ospiti in questa cornice Giancarlo Buschiazzo, Presidente del Lions Club Sanremo Host, Luca Ghiglione, Direttore dell'Over Senior Residence di Sanremo, e Silvana Ormea, Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo.





Dopo la sua inaugurazione il 10 novembre scorso, l'evento – come ha sottolineato il Direttore Luca Ghiglione – è stato un vero e proprio battesimo della struttura come centro culturale della città, momento di apertura di un percorso dedicato a Sanremo in cui Over vuole farsi interprete dello spirito culturale cittadino.

Per Sanremo, infatti, come ha ricordato l'Assessore Silvana Ormea, questo è un momento molto importante e attivo culturalmente.

La struttura dell'Over Senior Residence – che sorge sulle fondamenta dell'ex tribunale, il luogo dove un tempo si decidevano le sorti della città – così si rinnova, come Over ha saputo rinnovare il concetto di "terza età" per invitare a vivere la terza età, e a viverla in modo attivo, autonomo e sicuro.





Il fil rouge che lega i due libri, entrambi dedicati a Sanremo, è l'analisi attenta del suo antico sistema difensivo per raccontare quello che la città è stata in passato e che continua ad essere ancora oggi.





Squarciafichi, architetto e Lions di Ventimiglia da trentacinque anni, ne "Le Città Murate" ha l'obiettivo di far conoscere le sedi di Lions Club che operano in luoghi circondati da mura, da vestigia di mura romaniche o anche da semplici tracce di esse, provando ad indagarne il contesto storico e geografico con particolare riferimento alla nascita della cinta muraria e alla sua evoluzione fino ai nostri giorni.

Il libro riporta anche eventi e manifestazioni ricorrenti per incentivare la conoscenza delle città e il turismo locale, analizzando cosa comporta risiedere oggi in una città murata in termini di vivibilità e viabilità, proporre soluzioni condivisibili e collaborare con le amministrazioni locali nel loro sviluppo.





Con "Villa Matutiana: ai tempi dei Romani", Mannisi è già alla quarta pubblicazione dedicata alla città di Sanremo e realizzata con il contributo dei Lions. Hanno infatti preceduto l'ultimo libro: "Sanremo invisibile", dedicato alle zone sotterranee della città; "Porte e portali della Pigna", che racconta le case e le casate nobiliari locali; e, infine, "Le Banche di Sanremo", che descrive le attività economiche della città dal 1700 a oggi.

"Villa Matutiana" – che prende il titolo da Villa Matutia, sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso complesso termale – racchiude invece tutte le informazioni e le tracce archeologiche della Sanremo dell'epoca dei Romani, informazioni che Mannisi ha avuto modo di studiare e raccogliere nel tempo.

Partendo dalle tribù autoctone dei liguri, Mannisi racconta il loro incontro con la popolazione romana e quale il lascito di questo contatto in termini di storia, di cultura, ma soprattutto di architettura e di conformazione della città.