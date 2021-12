Borghetto e recupero del centro storico, il sindaco Canepa replica: "Torre Rossa un progetto importante per la socialità"

Se da una parte la minoranza (leggi QUI) invoca una maggiore attenzione al recupero dell'esistente, l'Amministrazione di Borghetto non tarda a replicare sulla gestione del patrimonio immobiliare e architettonico esistente.

A replicare al consigliere Maritano è il sindaco Giancarlo Canepa, partendo dal progetto di Torre Rossa: "E' il primo della nostra Amministrazione, nato ancora prima di candidarci quando, nel 2017, fondammo col vicesindaco Angelucci e il consigliere D'Ascenzo l’associazione ‘Ground Zero’ che aveva iniziato la propria attività donando al Comune alcuni pacchi di Natale per i bisognosi e con la previsione di proporre a una futura amministrazione dei progetti di riqualificazione del territorio".

Nel frattempo Canepa e gli altri membri citati dell'associazione sono divenuti parte dell'Amministrazione comunale, in un periodo di grandi difficoltà finanziarie per Borghetto: "Nel corso dei cinque anni di governo - aggiunge il primo cittadino - ci eravamo prefissati di effettuare almeno due interventi di riqualificazione: uno da una sponda del fiume com'è stato per piazza Gramsci e uno lato centro storico che è proprio Torre Rossa, due segni tangibili del nostro mandato che scadrà a giugno legati ai principi cardine della socialità e dell'aggregazione".

"Come amministrazione saremo anche acerbi, ma abbiamo recuperato quasi 8 milioni di euro in 4 anni di debiti" conclude Canepa.