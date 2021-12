Spotorno, dopo la scissione nella minoranza la frattura sulle scelte di partito

E' durata, nei fatti, poco meno di un mese l'esperienza unitaria in consiglio comunale del gruppo "Insieme Spotorno" così come composto dai quattro consiglieri che ora rappresentano la minoranza.

Il progetto civico inaugurato sotto la guida di Giancarlo Zunino a campagna elettorale nei fatti già avviata, propostosi ai cittadini come contenitore delle diverse anime di cui era composta l'opposizione nello scorso quinquennio amministrativo della Giunta Fiorini, ha visto una nuova scissione nelle scorse settimane quando i consiglieri Ciccarelli e Bardini Caviglia hanno pubblicamente dichiarato la loro volontà di costituire un proprio gruppo denominato "Obiettivo 2026".

Una scelta non ben digerita dai colleghi Spiga e Pendola, nelle scorse settimane entrati ufficialmente a far parte della Lega, che non solo accusano i due consiglieri subentrati di essersi presentati come candidati civici quasi "sotto mentite spoglie" visto il tesseramento "alla data della presentazione della lista, di Bardini con Azione e di Ciccarelli con Cambiamo", ma mettono anche in dubbio il concepimento del progetto nato "per l'insistenza e l'incompresa imposizione della parte politica totiana di voler mettere a tutti i costi un candidato sindaco proprio a discapito di una figura di maggior peso politico e di maggior gradimento da parte dell’elettorato" come ad esempio Franco Bonasera, fattosi da parte per lasciar spazio a Giancarlo Zunino, il quale ebbe "l’imprimatur e la benedizione" dello stesso presidente della Regione.

Insomma, secondo Spiga e Pendola la squadra di "Insieme Spotorno", comunque ancora in vita per discutere nel prossimo consiglio due interpellanze per senso di "responsabilità verso la comunità spotornese", sarebbe stata affossata "proprio da chi l'ha progettata, ancora prima di iniziare a dimostrare qualche cosa" e senza corrispondere al voto dei cittadini "che non hanno manifestato con il loro voto alle urne lo scorso ottobre, la chiara volontà di un ringiovanimento" essendo Ciccarelli e Bardini subentrati "solo dopo tre turni di dimissioni di candidati premiati dalle votazioni, il capolista e di altri due consiglieri".

Accuse rispedite al mittente dai due consiglieri "under 30", pronti a collaborare col resto della minoranza "che personalmente stimiamo molto e con i quali abbiamo tanto in comune" ma altrettanto chiari e concisi nel precisare come "la connotazione politica sia stata data proprio dalla scelta di aderire alla Lega dopo essere stati eletti nelle fila di una lista civica" e ribadendo la soddisfazione per il "consenso personale ottenuto pur non essendo dei recordman di preferenze e pur non essendo amministratori uscenti, e non rappresentando nessuna categoria territoriale".

Non risparmiando una stoccata al consigliere Spiga, "che nelle nelle precedenti elezioni entrò in consiglio solo dopo le dimissioni dell'allora recordman di preferenze della lista, il giovanissimo Rapetti", Bardini e Ciccarelli spiegano di aver seguito "l'esigenza che si ha quando si fa opposizione, di sentirsi liberi di esprimersi e ci sono questioni apparentemente semplici e insignificanti che possono contare ed essere importanti non per tutti".