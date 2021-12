Albenga, l'associazione nazionale Alpini dona 20 televisioni all'Unità Spinale Unipolare Santa Corona (FOTO)

L’associazione nazionale Alpini Sezione di Albenga ha donato 20 televisioni all’Unità Spinale Unipolare Santa Corona. Gli stessi sono stati acquistati grazie al ricavato delle castagnate di ottobre e al contributo economico del comune di Albenga all'associazione.

Alla consegna, avvenuta nella giornata di ieri martedì 14 dicembre, erano presenti il primario dottor Antonino Massone, le dottoresse Pierfrancesca Tassistro e Lara Giordanella (coordinatrici della fisioterapia), il vicepresidente dell’ANA sezione di Savona Vincenzo Lanaro, il capogruppo della sezione di ANA di Albenga Sergio Zunino e un gruppo di alpini in rappresentanza dell’Associazione.

Afferma il capogruppo Sergio Zunino: “Grazie ai proventi della castagnata effettuata a ottobre e al contributo economico del Comune di Albenga, che ringrazio per il costante supporto, siamo riusciti ad acquistare 20 televisori e, in più, ad effettuare una donazione all’ Istituto Scientifico Tumori di Genova. Siamo soddisfatti di quanto siamo riusciti a fare e la nostra intenzione è quella di continuare ad organizzare castagnate ed iniziative per raccogliere fondi da destinare a chi ne ha bisogno”.

Il comune ricorda che gli Alpini sono presenti con grande impegno sul territorio di Albenga. Molte le iniziative promosse come il Tavolo dell’Emergenza, il Centro Tamponi presso lo Stadio Riva e in ogni manifestazione organizzata dal comune. Con grande spirito di collaborazione e altruismo l’ANA sezione di Albenga svolge un servizio indispensabile dimostrano grande generosità.