Finale, il Covid19 non ferma la riscoperta dei valori dei giovani con una serie di iniziative solidali

Cosa succede quando la scuola, il volontariato, l'associazionismo e la Chiesa si incontrano guardando al mondo dei giovani? Avvengono i miracoli.

È quello che è accaduto nel comune di Finale Ligure quando l'Istituto "Migliorini - Da Vinci", all'interno di un percorso di Educazione Civica, ha incontrato la Consulta del Volontariato, lo sportello del "Maggiordomo di quartiere" e la Caritas.

A raccontarci le basi e lo sviluppo di questo progetto è don Gabriele Semeraro, vice parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista e insegnante proprio dell'istituto finalese: "Con la Consulta del Volontariato si è trovato uno spazio dove le classi quinte dell'intero istituto possono incontrare le realtà del volontariato del finalese. Questo incontro è finalizzato alla formazione nei giovani di una cultura civica dell'inclusione e dell'accoglienza oltre che alla conoscenza delle realtà solidali nel territorio".

"Le associazioni che fanno parte della Consulta - specifica - hanno così la possibilità incontrare i giovani, una volta al mese fino ad aprile, facendo crescere in loro il desiderio di vincere la cultura dello scarto, aumentare in loro la resilienza e favorire nuove dinamiche creative volte alla formazione di una cittadinanza consapevole. Inoltre sempre nel mese di aprile è prevista una giornata conclusiva in cui le associazioni della Consulta del Volontariato si presenteranno ai giovani della scuola e di tutto il territorio".

Sempre in quest'ottica è nato un altro progetto che ha fatto incontrare questo istituto con la Caritas Diocesana presente sul territorio di Finale nella realtà del Centro Ascolto.

Per tre giornate nel mese di dicembre, i laboratori di cucina dell'alberghiero hanno creato delle "lunch box". La prima è stata distribuita il 6 dicembre e conteneva lasagne al forno, patate, pollo e una tortina, il tutto confezionato in monoporzioni: "Con questo progetto l’Istituto punta a far acquisire alla scuola il ruolo di luogo aperto al territorio, di luogo che sappia mettersi in gioco, anche affrontando i problemi dell’umanità per una cittadinanza davvero attiva, sensibilizzando i ragazzi al mondo del volontariato e, nello stesso tempo, facendo loro conoscere realtà spesso sconosciute o ignorate dai più" dice ancora don Gabriele.

Per una serie di fortuite coincidenze la Caritas si è trovata a collaborare anche con gli scout Agesci del gruppo "Finale 1": "Questa associazione da sempre favorisce sul territorio la formazione di giovani cittadini, cristiani, consapevoli e attivi - prosegue il viceparroco - I giovani e le giovani scout, prestando servizio presso il Centro Ascolto, non solo si formano umanamente, ma danno testimonianza di come l'associazionismo cattolico sia vivo e possa essere ancora molto efficace nella società odierna".

All'interno dell'istituto "Migliorini - Da Vinci" anche l'Ipsia si mostra come centro di eccellenza formativa dei giovani. Il corso dei grafici ha collaborato con lo Zonta Club International, il quale immagina un mondo in cui i diritti delle donne siano riconosciuti come diritti umani e ogni donna sia in grado di realizzare il suo pieno potenziale, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Questa missione ha trovato risonanza nel corso dei grafici che da tempo lavorano, all'interno dell'educazione civica, sui temi dell'integrazione, della discriminazione e dell'uguaglianza. Diverse classi del corso dei grafici hanno realizzato un calendario artistico che mette a tema, nel modo più ampio possibile, le discriminazioni. Questo calendario è divenuto così strumento per favorire l'educazione all'integrazione e all'accoglienza della diversità come valore fondativo della società di domani. La vendita del calendario favorirà i progetti dello Zonta e allo stesso tempo aiuterà a formale le coscienze.

"Sembra proprio che, nonostante il Covid-19, il territorio di Finale Ligure stia vivendo una riscoperta dei suoi giovani, dell'associazionismo e una riscoperta di una formazione pubblica d'eccellenza - commenta don Gabriele Semeraro - Tutto questo è stato reso possibile attraverso relazioni umane, incontri fortuiti e il dialogo tra varie realtà del territorio che però investono tutte sulla formazione per la creazione di un futuro diverso".

"Questo segno profetico, questo sogno, si trova qui sul nostro territorio - aggiunge don Gabriele - Grazie alla disponibilità degli insegnanti dell'Istituto Ipsia e Alberghiero, alla disponibilità del Comune, alla presenza sul territorio della Consulta del Volontariato e del 'Maggiordomo di quartiere', alla presenza sempre propositiva della Caritas Diocesana e grazie all'attenzione del mondo scout Agesci tutto questo è stato possibile e un sogno sta divenendo realtà".

E, come si augura don Gabriele, "chissà che questa esperienza nata in un anno così strano possa diventare il primo passo che cambierà il nostro mondo e la nostra società".