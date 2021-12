Cengio, la Croce Rossa ringrazia la CRI di Vado Ligure: "Ci hanno consegnato tre sedie a rotelle e una lavatrice"

La Croce Rossa di Cengio ringrazia i colleghi della CRI di Vado Ligure: "Oggi ci hanno consegnato una lavatrice che andrà a sostituire la nostra ormai un po' datata ed affaticata da troppo lavoro in questo periodo di emergenza sanitaria e tre sedie a rotelle che andranno ad incrementare il nostro magazzino di attrezzature sanitarie che vengono date in prestito gratuito alla popolazione in caso di bisogno",

"Spesso ciò che non serve più a qualcuno può essere molto utile a qualcun altro. La Croce Rossa Italiana è sempre una grande famiglia" concludono dalla CRI di Cengio.