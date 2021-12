Come agire in caso di tentato imbarco di oggetti non autorizzati su un'auto: a Porto Vado l'esercitazione della Capitaneria

Ieri mattina (15 dicembre, ndr), presso il Terminal Passeggeri “Forship" di Corsica Ferries di Vado Ligure, la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Savona, in qualità di Autorità Designata, ai sensi delle norme eurounionali e nazionali, relative al miglioramento della sicurezza nei porti, ha coordinato lo svolgimento di un’esercitazione di “port security” sulla prevenzione da potenziali azioni illecite, in collaborazione con la Polizia di Frontiera, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il Terminalista Forship Spa.

In particolare, in prossimità di una nave traghetto, è stato simulato un tentativo d’imbarco di oggetti non autorizzati, nascosti in un autoveicolo. Uno scenario altamente realistico di situazione “sospetta” e “potenzialmente pericolosa”, per l’incolumità degli utenti e degli operatori portuali.



Nello specifico, l’attività ha riguardato l’arrivo, senza preavviso, di un fornitore con un veicolo presso il punto di controllo della banchina portuale, con documentazione “non conforme” alle specifiche richieste formulate dalla Compagnia e con il chiaro intento di eludere i controlli pre-imbarco sulla nave.



Le esercitazioni di questo tipo hanno lo scopo di verificare la regolarità delle tempistiche d’intervento e delle procedure di controllo adottate dal personale della “Security”, operante ai varchi di ingresso delle banchine portuali.

La risposta del personale coinvolto e dell’organizzazione di security portuale è stata estremamente rapida e nel rispetto dei protocolli.

Il risultato raggiunto è frutto della costante collaborazione tra tutte le istituzioni, enti e operatori commerciali interessati.