L'aria buona del Golfo dell'Isola per Gianni Morandi: sosta a Spotorno dopo la serata sanremese

Impossibile non voler godere della splendida giornata soleggiata e dello splendido cielo azzurro terso regalataci da questo 16 dicembre.

Un pensiero inevitabile balenato anche nei pensieri di Gianni Morandi che, dopo la serata di "Sanremo Giovani" all'Ariston stamani, dopo la firma di qualche autografo e l'intervista realizzata con la nostra redazione di Sanremonews.it (leggi QUI), ha lasciato la Città dei Fiori per tornare nella sua amata Emilia.

Un ritorno verso casa che non ha potuto fare a meno di una sosta sulle nostre spiagge con la sua bellissima Anna per "guardare il mare e a respirare un po’ di aria buona". La meta scelta? Spotorno, dove ha scattato una foto, postata poi sui suoi social network, con l'isola di Bergeggi sullo sfondo.

"La riviera ligure è uno spettacolo in giornate come questa". E se lo dice un amante della natura e dell'aria aperta come Gianni Morandi...