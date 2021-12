Celle, concerto di Natale con l'Ensemble Trombe FVG

Risuona come un invito a “svegliarci” al mistero di questa natività il titolo del concerto proposto dal comune di Celle Ligure, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Corelli di Savona, nella serata del 17 dicembre (alle ore 21) presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

E quali strumenti più adatti al risveglio degli ottoni squillanti di questo ottetto di trombe, che accompagnerà gli ascoltatori in un clima mistico, di attesa e beltà, in un excursus temporale che dal ‘500 di Caccini e Gabrieli arriva ai canti natalizi della tradizione più contemporanea, passando da Haendel all’inno “Bist du bei mir” di Bach, dal rondò di Purcell al canone di Pachelbel, da Benedetto Marcello a Mozart, fino alla “grande porta di Kiev” di Mussorgsky.

L’Ensemble Trombe FVG nasce come laboratorio musicale della classe del M° Giovanni Vello all’interno della scuola di Musica “Fondazione S. Cecilia” di Portogruaro. Il gruppo è composto da diplomati che hanno partecipato a corsi di perfezionamento e collaborato in attività concertistiche con noti Maestri: M. Tamburini, S. Burns, M.Stockhausen, M. Pierobon, M. Braito, A. Frugoni, G. Cassone, G. Parodi, F. Maniero, M.Maur, D. Short, S. Nakariakov, A. Vizzutti, G. Tarkovi, O. Tomasoni.

L’Ensemble Trombe FVG e i suoi componenti hanno partecipato a vari concorsi Nazionali ed Internazionali ottenendo eccellenti risultati, tra cui spicca la vittoria al prestigioso “Los Angeles Music Awards” 2015 con musiche del M° Gianni Ephrikian.

Il gruppo è stato ospitato in numerosi Festival in Italia, fra i quali ricordiamo il “Festival delle Dolomiti 2016-2017” a Fiera di Primiero, la rassegna “Appunti Sonori” di Taggia (Imperia), “Le Altre Note” Valtellina Festival, “Onde Musicali” al Lago d'Iseo, il Festival “Il Lago Cromatico” al Lago Maggiore e il Festival “Carniarmonie 2020”. Nel 2019, in occasione della 4^ edizione della “Lunga notte delle chiese”, l’Ensemble ha potuto suonare nella prestigiosa Basilica S. Maria Gloriosa dei Frari (Venezia) con riprese televisive di Rai 3.

Sempre nel 2020 l’Ensemble ha registrato il disco “Grand Tour: viaggio nella storia della musica europea”, con musiche di Gabrieli, Bach, Haendel, Mozart, Dvorak e molti altri. Oltre a Rai 3 sono state trasmesse esibizioni sui canali televisivi MEDIA24. L'Ensemble è proiettato verso una costante ricerca tecnico-stilistica al fine di ottenere un coinvolgimento emotivo da parte del pubblico.