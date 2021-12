Savona, Paolo Berizzi presenta il libro "E' gradita la camicia nera"

Dopo la partecipazione a "il 25 Aprile Resiste a Savona" la città della Torretta riaccoglie con estremo piacere Paolo Berizzi, giornalista e scrittore d'inchiesta sul mondo dell'estrema destra italiana, unico in Europa sotto scorta per minacce provenienti dai diversi movimenti neofascisti e neonazisti, triste primato che ormai detiene dal 2019.

L'appuntamento è fissato per oggi, giovedì 16 dicembre, alle ore 18 presso l’aula Magna del Liceo "Chiabrera-Martini" per la presentazione del libro "E' gradita la camicia nera". Il giornalista de La Repubblica racconta e documenta come a partire da Verona, l’estrema destra abbia preso nuovo vigore. Narra le vicende e le contraddizioni di una città unica, che affonda le radici nella storia della repubblica di Salò, di cui Verona appunto fu una delle capitali, e prima ancora nell’avvio del movimento fascista per arrivare all’eversione nera, da Ordine Nuovo al Fronte Nazionale.

Il libro è il risultato di quindici anni di inchieste che ripercorrono i fatti di cronaca, le battaglie politiche in una Verona in cui da più di vent’anni l’estrema destra fa sistema. Ossessione identitaria, xenofobia diffusa, cattolicesimo estremo ne fanno una città nera. Medium è il calcio, le frange più violente della curva che ospita la tifoseria dell’Hellas. Qui si muovono Veneto Fronte Skinheads, Forza Nuova, CasaPound, e l’ultima nata, la neonazista Fortezza Europa.

Il libro è una dedica a Nicola Tommasoli che nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2008 venne barbaramente aggredito nel pieno centro di Verona per una sigaretta negata. Nicola aveva 29 anni: morì pochi giorni dopo in ospedale. Gli autori del pestaggio erano cinque, tutti appartenenti all’estrema destra veronese.

Come scrive l’autore Verona è oggi l'immagine di possibile futuro per l'Italia e per l'Europa,e questo libro è un invito a non distogliere lo sguardo.

Iniziativa organizzata dalla libreria Ubik si Savona in collaborazione con il Comitato provinciale Anpi di Savona. Per partecipare e’ necessario esibire il green pass e prenotarsi presso la libreria Ubik o all'indirizzo email savona@ubiklibri.it.