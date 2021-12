Varigotti: al via i festeggiamenti di Natale col concerto in parrocchia e l'inaugurazione del presepe

Nonostante il periodo difficile che stiamo ancora vivendo per via della pandemia, quest'anno la Parrocchia di Varigotti in occasione delle ormai vicine festività natalizie, ha organizzato una serata musicale.

Domenica 19 dicembre, alle ore 21 si terrà nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo il "Concerto di Natale" che vedrà la partecipazione della cantante soprano Elisa Porzio, artista del coro del "Carlo Felice" di Genova e del Maestro Luca Felice, pianista e insegnante di pianoforte presso alcuni istituti di musica finalesi e savonesi.

Il programma include molti brani famosi della tradizione natalizia di carattere sacro i quali permetteranno al pubblico di entrare in stretto contatto con il vero spirito del Natale.

Per poter partecipare al concerto, in ottemperanza alle disposizioni governative, sarà necessario avere con sé il Green Pass che verrà validato all'ingresso della Parrocchia dai volontari.

Alla fine del concerto, è in programma l'apertura e la benedizione del Presepe "storico" di Varigotti nell' Oratorio di Sant'Antonio Abate. Il presepe, costruito interamente dai giovani della Parrocchia ormai due anni fa, a causa della pandemia, durante il Natale dello scorso anno era rimasto chiuso. Quest'anno, invece, nel pieno rispetto delle normative, sarà nuovamente possibile visitarlo osservando anche alcune modifiche che sono state fatte. La scena riprodotta è sempre quelle di fine ottocento, quando a Varigotti non esisteva ancora il molo, si poteva raggiungere a piedi la spiaggetta di Punta Crena e il Borgo Vecchio era abitato prevalentemente da pescatori.

Sempre in quella serata, verrà donato alla Scuola Materna di Varigotti un ritratto della Regina Elena di Montenegro, di cui la scuola porta il nome. La sovrana è considerata Serva di Dio dalla Chiesa Cattolica per la sua umanità dimostrata in diverse occasioni nei confronti dei più bisognosi.