Berrino: "Orgoglioso delle imprese liguri sempre più improntate verso un turismo sostenibile e consapevole delle esigenze dei clienti"

"Fin dall'inizio della legislatura ci siamo impegnati a fare sì che anche i territori meno battuti dalla Liguria potessero accogliere i turisti in maniera sempre più matura e consapevole per andare incontro ad un turismo che faccia della sostenibilità e dell'autenticità i suoi cavalli di battaglia. Orgogliosamente posso dire che gli imprenditori e le imprenditrici liguri del settore hanno capito questo nuovo orientamento e si stanno attrezzando sempre più per dare al turista ciò che richiede e soddisfare le sue esigenze. I risultati eccezionali della stagione estiva confermano questa tendenza".

Così l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, intervenuto nel pomeriggio di ieri al 18° Forum Turismo Sostenibile 'Ripartiamo dalle donne e dai territori. E’ tempo di mettersi in cammino', organizzato on line dagli Stati Generali delle Donne.

"Il turista oggi ha bisogno di sempre più maggiori attenzioni rispetto al passato - ha proseguito Berrino - e sceglie quelle mete dove può usufruire al meglio di quello che offre il territorio sia dal punto di vista gastronomico che esperienziale. E' passato il periodo del turismo di massa, il periodo in cui gruppi di turisti potevano essere in una spiaggia della Liguria come in un'altra qualsiasi spiaggia d'Italia o del mondo. Oggi il turista decide con la propria testa e ha maggiori possibilità di scegliersi una vacanza sulla base delle informazioni che trova in Rete e che più si addicono ai suoi gusti personali".