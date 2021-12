Elezioni provinciali, Busso (Varazze) e Casella (Alassio) senza dubbi: "Sosteniamo il rinnovamento con Adele Taramasso"

"Nella costruzione della lista di centrosinistra per le prossime elezioni provinciali, con nostro rammarico, non siamo stati coinvolti. Se ce ne fosse stata data l’occasione avremmo evidenziato l’importanza di dare spazio anche a candidature civiche e non solo a iscritti di partito, di coinvolgere consiglieri dei piccoli comuni e dell’estremo ponente e del levante, operazione semplice che si sarebbe potuta effettuare se si fosse fatta una lista di dieci invece che chiuderla inspiegabilmente a sette".

C'è più di un briciolo di rammarico nelle parole dei consiglieri comunali Paola Busso e Jan Casella, entrambi esponenti di minoranza nei rispettivi comuni ossia Varazze e Alassio, in vista delle prossime elezioni per il Consiglio Provinciale di sabato 18 dicembre.

"Crediamo però - proseguono i due consiglieri - che la politica sia andare oltre il personalismo e che, anche quando il contesto non è quello auspicato, sia importante fare la propria parte. Per questo motivo non faremo mancare i nostri voti e con essi sosterremo l’unica vera novità di questa elezione: appoggeremo Adele Taramasso giovane donna seria, competente e con gran voglia di fare e di mettersi al servizio delle comunità di tutta la Provincia".

"Sappiamo per esperienza personale quanto sia difficile farsi spazio in politica in giovane età, siamo quindi convinti che il coraggio e la buona volontà di Adele Taramasso debba essere premiato e con il nostro sostegno alla sua candidatura puntiamo a favorire il necessario e non più rimandabile rinnovamento del centrosinistra della nostra provincia" concludono.