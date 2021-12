L'Unesco dichiara la "Cerca e cavatura del tartufo" come Patrimonio Immateriale dell'Umanità

“La 'Cerca e cavatura del tartufo' è stata riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Una giornata storica per Millesimo, che è grande portavoce della tradizione legata al pregiato fungo ipogeo e ogni anno ospita la Festa nazionale del tartufo, come esponente di punta di questa eccellenza. La qualità del terreno, le condizioni ambientali e climatiche fanno sì che il prodotto dell’entroterra savonese sia uno fra i più pregiati d’Italia e rende la Valle Bormida la ‘culla del tartufo’ per l’intera Liguria. Ora è più che mai necessario promuovere questa nostra eccellenza creando una rete coordinata fra tutte le realtà locali liguri. In tal senso, la Lega ha già depositato in Regione Liguria una proposta di legge che, tra le altre cose, prevede l’istituzione del Centro regionale per la tartuficoltura a Millesimo e un forte ruolo dei Comuni nel campo della valorizzazione del tartufo”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).