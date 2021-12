Loano, nel baule per i nonnini del Ramella anche un disegno dei bambini delle elementari

"Quelle del Cappotto" chiamano a raccolta i loanesi (sabato 18 dicembre dalle 18 alle 20 presso l’Olivier’s Pub) per riempire un baule di doni da consegnare per Natale agli anziani residenti nella casa di riposo “Ramella”.

“Il cuore di Loano è grande e siamo già state contattate da tante persone che hanno nell’animo il desiderio di contribuire, partecipare e portare il proprio omaggio - spiegano - Noi non chiediamo solo doni utili a rendere maggiormente confortevole il soggiorno nella casa di riposo, ma anche biglietti di auguri e disegni realizzati dai bambini. Chiediamo di regalare emozioni e di far sognare i nostri Nonnini: così che possano dai loro letti e dalle loro stanze immaginare una comunità di grandi e piccini che si unisce per confortarli e far sentire loro luce e calore, anche da distante".