Albenga, il comune precisa: "Non è nostra intenzione chiudere la scuola Carenda"

Si è tenuto mercoledì 15 novembre un incontro - in modalità videoconferenza – avente ad oggetto il futuro della scuola Carenda di Albenga. Erano presenti l’assessore all’edilizia scolastica Silvia Pelosi, l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia, il dirigente del comprensivo Albenga I Michela Busso, la dirigente vicaria Mara Grossi e il comitato dei genitori degli alunni della scuola Carenda.

Affermano gli assessori Silvia Pelosi (Edilizia Scolastica) e Marta Gaia (Politiche Scolastiche): "L’incontro è stato richiesto dai genitori dei bambini della Scuola Carenda al fine di ottenere chiarimenti circa le voci di una imminente chiusura del plesso scolastico. Abbiamo in questa sede avuto modo di ribadire che il Comune sostiene, promuove e supporta tutte le scuole del territorio collaborando costantemente con i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i rappresentanti dei genitori".

"Non è assolutamente intenzione dell’amministrazione comunale far chiudere la scuola del Carenda. Il soggetto che è chiamato a prendere decisioni sulle scuole è il provveditorato agli studi che in base al numero degli iscritti valuta le decisioni da prendere riguardo il futuro della scuola" concludono.