Albenga, parcheggi gratis per lo shopping di Natale

Sosta gratuita in tutta la città giovedì 23 e venerdì 24 dicembre. Questa l'iniziativa promossa dall'assessore al commercio del comune di Albenga Mauro Vannucci volta ad andare incontro ai commercianti e cittadini, residenti e non, che potranno spostarsi per Albenga senza il timore di dimenticare la scadenza del ticket del parcheggio.

"Constatato il grande successo che questa iniziativa ha riscosso in occasione del Black Friday, l'amministrazione comunale ha deciso di continuare ad essere al fianco dei commercianti offrendo agli avventori delle varie attività la possibilità di fare shopping nei negozi della città senza l'ansia della scadenza del ticket del parcheggio" spiega l’assessore Vannucci.

"Invitiamo tutti i residenti e anche coloro che vivono nelle cittadine vicine a venire a far visita ad Albenga che, nel periodo natalizio offre uno spettacolo unico grazie alle sue proiezioni architetturali e alle luminarie - conclude - Sarà l’occasione per fare acquisti nei nostri splendidi negozi".