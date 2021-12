È confermato: il 17 luglio il Jova Beach Party 2022 farà tappa a Villanova d’Albenga

È confermato: Il Jova Beach Party si farà all’Ippodromo di Villanova d’Albenga il 17 luglio 2022 e il 19 dicembre partirà la prevendita dei biglietti sul sito www.tridentmusic.it

Nel corso degli ultimi mesi, e in particolar modo nelle ultime settimane, si sono tenuti gli incontri per la definizione dei dettagli tecnici relativi all’organizzazione della data del 17 luglio 2022 del Jova Beach Party all’Ippodromo dei Fiori Albenga-Villanova.

È notizia di pochi minuti fa che l’esito di tutte le verifiche è stato positivo, quindi anche la data di Albenga- Villanova potrà aprire la vendita dei biglietti dal 19 dicembre, a un mese esatto dalla partenza nazionale della prevendita del mega concerto per l’estate 2022 nelle altre 11 località tappa.

Il Jova Beach Party sarà una grande festa con 3 palchi: lo SBAM Stage, il sound system dedicato ai DJ e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte; il Kontiki Stage al centro dell’area, sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal mediterraneo; il MAIN STAGE, il grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti in quella formula unica che è un mix di musica live e DJ set ogni volta diverso. Lorenzo sarà su tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte.