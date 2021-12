Finale, ancora nuove asfaltature: cantieri in zona industriale e sulla Sp 8

Ancora nuove asfaltature al centro delle cronache legate ai lavori pubblici a Finale.

Dopo le opere di ripristino delle scorse settimane a causa degli scavi praticati per la manutenzione della rete idrica tra via Dante e via Brunenghi, a prendere il via nei giorni scorsi il cantiere per rimediare ad altre escavazioni, stavolta necessarie all'installazione di tubi relativi alla fibra ottica, sulla Sp 8 nel tratto ormai diventato particolarmente pericoloso tra l'abitato Calvisio e la "casa dell'acquedotto".

Fino a martedì, condizioni meteo e disguidi vari permettendo, lavori in corso anche nella Zona Industriale, stavolta commissionati dall'amministrazione comunale.

Una volta ripristinato il manto stradale con vari interventi sparsi, verranno sistemate anche la segnaletica orizzontale e quella verticale.