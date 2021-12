Savona, dopo anni, per le feste natalizie riapre il passaggio di Palazzo Della Rovere (FOTO e VIDEO)

Un tunnel della luce per far risplendere una delle aree più caratteristiche e affascinanti di Savona chiusa da anni. Da questa sera e per tutte le feste natalizie, fino al 6 gennaio, Palazzo Della Rovere ritorna così ad essere attraversato dai savonesi.

Dopo 5 anni quindi è stato ripristinato il collegamento tra la cattedrale di Nostra Signora dell'Assunta e via Pia, in passato sede della Questura, che ai tempi della giunta Berruti era stato riaperto per un breve periodo e poi richiuso dall'ex sindaco Ilaria Caprioglio.

Nelle ultime due settimane è stato effettuato un primo intervento di pulizia, lavaggio e rimozione dei materiali ingombranti, lo sfalcio dell'erba e la sanificazione del guano presente nel cortile interno di Palazzo Santa Chiara, con il comune che aveva affidato l'incarico di Ata di rimettere a lucido lo storico edificio lucchettato da anni.

Per rendere fruibile il collegamento è stata svolta un'attività di pulizia e sanificazione del cortile tramite la raccolta del materiale ingombrante presente con lo smaltimento e il recupero; il diserbo meccanico e chimico con il recupero del rifiuto di sfalcio, la rimozione del guano e il lavaggio manuale e meccanizzato con una sanificazione dell'intera area e delle pareti in legno truciolato che delimitano l'intera area.

Nel marzo del 2020 il segretariato regionale per la Liguria del Ministero della Cultura, l'Agenzia del Demanio e il comune avevano siglato un accordo di valorizzazione del palazzo, finalizzato alla tutela e la valorizzazione del compendio. Il Comune di Savona aveva poi richiesto alla Regione Liguria il finanziamento, presentando un progetto, che è stato approvato ed era predisposto un contributo di 2 milioni e 360mila euro (500mila euro invece li aggiungerà Palazzo Sisto).

Nel settembre 2020 l'amministrazione comunale guidata allora dal sindaco Ilaria Caprioglio aveva formalizzato ad I.R.E. S.p.A. l'incarico in house per lo svolgimento di tutte le attività tecniche e tecnico-amministrative necessarie per la predisposizione e l'approvazione della progettazione di fattibilità tecnico economica.

Negli spazi attualmente lasciati a loro se stessi potrebbe essere realizzata la nuova biblioteca comunale, spostati gli Uffici comunali attualmente decentrati e posizionate le botteghe storiche.

I lavori dovrebbero iniziare nel 2022 ma nel frattempo da oggi fino all'Epifania (dalle 16.30 alle 19.30) i savonesi potranno godere di uno scorcio di Savona più che speciale.

L’installazione luminosa è stara realizzata grazie al contributo economico della Fondazione De Mari e di Campostano Group con la collaborazione del comune, di Confesercenti, dell’associazione dei commercianti del centro storico “Passo a Passo”, dell’associazione culturale Angelo Ruga, di Noirè Event Solutions e Borghi Ricevimenti.