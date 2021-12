Si torna a sciare sulle montagne del cuneese: stasera con Backstage 'Speciale Neve in Granda'

Va in onda questa sera alle 20 , sulle pagine del nostro giornale della provincia di Cuneo, www.targatocn.it , la trasmissione Backstage condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, firmata targatocn con una puntata speciale dedicata alla Neve in Granda.

Nella puntata di stasera, che verrà registrata presso l’Azienda Turistica Locale del Cuneese, siederanno accanto al conduttore il direttore e presidente Atl Daniela Salvestrin e Mauro Bernardi. Ospiti in video collegamento alla prima puntata, Debora Morzenti di Riserva Bianca Limone Piemonte, Massimiliano e Lorenzo Bollito, i fratelli che gestiscono gli impianti sciistici di Garessio 2000. In presenza, Silvia Di Paola per il comprensorio San Giacomo Cardini Ski e i gestori Gianmario Raschio e Fausto Stralla per Lurisia.