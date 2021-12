Troppe classi in quarantena, il preside del Ferraris Pancaldo: "Tutti in Dad fino al 23 dicembre"

Didattica a distanza per tutte le classi. Questa la decisione del dirigente scolastico dell'istituto Ferraris Pancaldo di Savona Alessandro Gozzi con una determina inviata agli studenti, alle famiglie, al personale docente e amministrativo, considerato l’elevato numero di classi attualmente in quarantena (e quindi in dad) e l'andamento della pandemia.

Da lunedì 20 dicembre fino a giovedì 23 dicembre incluso, per tutte le classi dell’istituto, corsi diurni e serali, quindi sarà attivata la didattica a distanza da erogarsi, per l’intero quadro orario, secondo le modalità previste dal Piano per la didattica digitale integrata.

"I docenti avranno a disposizione i locali dell’istituto per l’erogazione del servizio didattico a distanza, potranno altresì erogare lo stesso, solo se di migliore o comunque pari qualità in termini di connessione e tipologia di strumentazione, dal proprio domicilio - spiega Gozzi nella delibera - Gli alunni con disabilità potranno frequentare la scuola in presenza secondo le modalità abituali. Il coordinatore delle attività di sostegno, la funzione strumentale dedicata alla didattica inclusiva e la collaboratrice del dirigente, referente per la rimodulazione oraria, definiranno l’orario di servizio dei docenti di sostegno in modo funzionale alla nuova situazione per i quattro giorni interessati".

Ogni altra attività didattica (corsi di lingua, Pon e altro) in presenza con gli studenti, sarà invece sospesa.

Si svolgeranno invece in presenza, eventuali incontri di gruppi di lavoro, di formazione, organi collegiali e ciò che coinvolgerà le sole componenti docente e ATA.