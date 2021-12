Vado, la giunta stanzia 400mila euro per via Gravani, via Grillo e via Gavotti

400mila euro per sistemare via Gravani, via Grillo e via Gavotti a Vado Ligure.

La giunta comunale ha deciso di intervenire sulle arterie comunali che sono state colpite da alcuni cedimenti e che hanno così determinato un possibile rischio idraulico e idrogeologico del territorio.

L'amministrazione ha così deciso di realizzare gli interventi per eliminare tutti i rischi e permettere così agli utilizzatori di transitare in maniera agevole e sicura.

200mila euro la cifra stanziata per via dei Gravani e altri 200mila per le due vie della località Segno nelle quali in atto due cedimenti a valle della carreggiata stradale. I tecnici comunali, a seguito delle segnalazioni dei residenti, hanno eseguito alcuni sopralluoghi, potendo così constatare l’effettiva situazione, segnalando la criticità e l’urgenza di intervento all'amministrazione comunale.

"Sono progettazioni che avevamo messo in campo durante l'anno per mitigare il rischio del dissesto idrogeologico, ci sono infatti alcuni cedimenti sulle strade che vanno consolidati. Un'azione che la nostra amministrazione porta avanti da anni per cercare di prevenire situazione più critiche di crolli e frane" ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Gilardi.

"La fine dell'anno è sempre molto operativa perché si arriva a conclusione delle progettazioni messe in atto con la contestuale approvazione dei progetti e la prossima procedura di affidamento dei lavori. Nei prossimi giorni verranno approvati altri interventi, ringrazio gli uffici comunali che hanno lavorato con grande impegno" conclude Gilardi.