Vuoi regalare un vino di qualità per Natale? Scegli la cantina Ivaldi!

Il Natale si avvicina ed è tempo di regali e di festa…Perché non stupire i propri cari con un buon vino del nostro territorio? Bollicine, bianco,rosso o per il dopocena…alla cantina Ivaldi ce n’è per tutti i gusti!

La storica Azienda agricola Ivaldi di Nizza Monferrato - zona storicamente vocata alla coltivazione del vitigno Barbera, terra ricca di tradizioni enologiche, riconosciuta patrimonio dell’Umanità per i suoi affascinanti paesaggi vitivinicoli – a conduzione familiare, mantiene viva la tradizione antica, che si tramanda da quattro generazioni.

I vini prodotti derivano esclusivamente dalle uve coltivate nei vigneti dell’Azienda e sono tutti monovitigni – ad eccezione del Monferrato bianco che è un assemblaggio – per far sì che ogni varietà si esprima al meglio e riveli le sue caratteristiche più tipiche.

La gamma dei vini è ampia e completa: si parte dai rossi, dal più tradizionale Barbera d’Asti DOCG, prodotto portante dell’azienda, affiancato dal Nizza DOCG, ottenuto da una selezione di uve Barbera vinificate in purezza. Non possono mancare il Dolcetto e il Barbera del Monferrato DOC , giovani, delicati e la Freisa, più strutturata e fruttata, legata alla storia di famiglia. Ad impreziosire la proposta dei bianchi, c’è una vera chicca: un Alta Langa, l’ultimo nato, coltivato a Castel Boglione in una zona dove le colline superano i 250 metri s.l.m. di altitudine, come vuole il disciplinare, a cui Andrea ha dato il suo nome. Il Moscato d’Asti DOCG, il Brachetto d’Acqui e una grappa di Moscato ottenuta con un vecchio metodo di distillazione, completano la gamma dei vini proposti.

La cantina Ivaldi consegna i suoi vini bianchi e rossi DOC e DOCG del Monferrato Astigiano in tutta Italia.

Per effettuare acquisti online, si consiglia di visitare il sito web:

www.vinivaldi.it

