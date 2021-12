Autostrade: dal 20 dicembre nuovo stop ai cantieri Aspi e dal 23 su tutta la rete per le festività natalizie fino al 10 gennaio

E' partito dalle 14 di oggi il piano di smontaggi dei cantieri sull’autostrada A12, viene confermata la riprogrammazione a febbraio del cantiere inizialmente previsto da questa notte e per tutto il weekend tra Genova Aeroporto e Prà sulla A10 mentre da lunedì 20 dicembre ci sarà il nuovo stop ai lavori diurni sulla tratta Aspi (dal 23 dicembre sulle altre tratte) fino a lunedì 10 gennaio, secondo lo schema già applicato la settimana scorsa per la festività dell’Immacolata: lo comunicano il presidente regionale Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.



“La garanzia di avere libero da cantieri il tratto tra Genova Aeroporto e Prà nelle giornate di domani, sabato 18 e domenica 19 – affermano Toti e Giampedrone - è stata una precisa richiesta che abbiamo avanzato al tavolo di confronto con i rappresentanti del ministero e le concessionarie e siamo lieti che sia stata accolta, per assicurare fluidità di traffico nel ponente cittadino nell’ultimo week end prima di Natale, andando incontro anche alle richieste delle categorie economiche per consentire ai genovesi gli acquisti degli ultimi doni da mettere sotto l’albero. L’avvio degli smontaggi già da oggi in A12 tra Genova e Sestri Levante è un’altra buona notizia, sapendo che da lunedì 20 dicembre il piano di smontaggi dei cantieri diurni riguarderà tutta la rete di competenza Aspi e dal 23 anche le altre tratte, in attuazione di quanto concordato, analogamente a quanto avvenuto la settimana scorsa per l’Immacolata. Crediamo che sia un buon risultato, nella direzione della continua ricerca di un equilibrio tra gli inevitabili interventi di messa in sicurezza di viadotti e gallerie e la necessità, non meno importante, di evitare disagi eccessivi per le nostre aziende, per i pendolari e anche per i turisti che già dai prossimi giorni raggiungeranno le riviere e l’entroterra per trascorrere le festività in Liguria”.



Per quanto riguarda la A12 dalle 14 di oggi verranno smontati i cantieri relativi alla messa in sicurezza di alcune gallerie, ovvero gli scambi di carreggiata tra Recco e Nervi, tra Chiavari e Rapallo e tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova. Eliminato anche il restringimento di carreggiata sul viadotto tra Nervi e Recco in direzione Spezia.