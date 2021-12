Incendi tra Noli e Bergeggi: colpa di abbruciamenti di sterpaglie sfuggiti al controllo

Continua l’impegno dei Carabinieri Forestali della Provincia di Savona nel contrasto e nella repressione degli incendi boschivi.

Le attività di indagine condotte dai Carabinieri Forestali ha portato ad individuare chi per colpa ha causato gli incendi il 3 dicembre nel Comune di Noli, Regione Luminella e il 13 dicembre nel Comune Bergeggi (sv), via Mille lire. Non da ultimo è stato per l’incendio boschivo avvenuto il 16 dicembre a Spotorno, in località Beisci.

Tutti gli eventi non hanno avuto ulteriori gravi conseguenze per l’ambiente circostante per l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e dei Volontari AIB competenti all’attività di spegnimento.

Tramite alla ricostruzione degli eventi da parte dei Carabinieri Forestali si è potuto accertare che all’origine dei diversi incendi, avvenuti nel mese di dicembre, vi sono l’abbruciamento di residui vegetali e di sterpaglie, derivanti dalla conduzione dei fondi, non correttamente eseguiti e quindi sfuggiti al controllo.

Si raccomanda di effettuare correttamente le consuete pratiche agricole con la dovuta diligenza, tenendo ben presente la forte presenza di venti e dall’alta pressione, responsabile di secchezza delle fasce vegetazionali.