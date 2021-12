Babbo Natale e i Vigili del Fuoco ad Albenga: insieme per un pomeriggio di divertimento e buone azioni

Conquistare un preziosissimo Certificato di Buona Condotta di Babbo Natale non è certo un’opportunità frequente, ma è quasi Natale, la magia è nell’aria e quasi tutto è possibile, quindi tutti i bimbi avranno una grandiosa possibilità: sabato 18 dicembre dalle 15 alle 18 in piazza San Michele ad Albenga, Babbo Natale in persona sarà impegnato a donare un sorriso anche ai piccoli meno fortunati e avrà bisogno di aiuto: chi vorrà dargli una mano, potrà ricevere questo importante riconoscimento.

Inoltre, tutti i bambini avranno l’opportunità di entrare nell’affascinante mondo dei pompieri, con giochi entusiasmanti e visite particolarmente interessanti.

Il programma prevede: la postazione di Babbo Natale con il suo speciale camion accompagnato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Albenga; lo stand di giochi allestito dall'Associazione Donare un Sorriso ONLUS; la mostra e la visita dei mezzi operativi a cura del personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona; Pompieropoli - Percorso ludico educativo a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco - Sezione di Imperia.

L’evento è organizzato dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga, l’Associazione Donare un Sorriso Onlus e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco con il patrocinio del comune di Albenga.