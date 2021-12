Millesimo, bicentenario della morte di Napoleone: il 18 dicembre appuntamento con la storia e la valorizzazione dell’eccellenza ligure

In occasione del bicentenario della morte di Napoleone, appuntamento con la valorizzazione e promozione dell’eccellenza ligure presso la Sala Consigliare del Palazzo Comunale di Millesimo sabato 18 dicembre alle 11

Programma dell'incontro

Valorizzazione dei percorsi naturali connessi alla storia e alle fonti d’acqua liguri e sviluppo delle analisi relative le potenzialità della molecola dell’acqua. L'intervento sarà principalmente rivolto a valorizzare il territorio Ligure descrivendo il legame storico, attraverso un’analisi di due percorsi naturalistici.

L’Entroterra Ligure, La Val Bormida, e le Coste Liguri: da Dego a Murialdo a Laigueglia; Sassello - Parco Nazionale Regionale del Beigua, Sassello e Urbe, il Parco Nazionale e Regionale del Beigua e l'acqua, la sua molecola e le potenzialità ancora inespresse.

La Liguria gode di caratteristiche geografiche di assoluta eccellenza e l’elemento naturale dell’acqua è preminente tra le maggiori qualità della Regione, per via della sua purezza e per le sue notevoli qualità. Le sorgenti dell’entroterra ligure hanno dissetato le truppe Napoleoniche, ragione per cui i comuni di Loano, Millesimo e Dego sono inscritti sull’Arco di Trionfo a Parigi, luoghi simbolo della Campagna d’Italia.

“L’acqua di sorgente come forma di eccellenza, le sorgenti Napoleoniche come le regine di questa eccellenza”. Il paese di Dego sembra incarnare il perfetto punto di partenza di questo cammino. Forse di origine romana, era collocato lungo la Via Aemilia Scauri che collegava Aquae Statiellae a Vada Sabatia, le odierne Acqui Terme e Vado Ligure. Il richiamo storico alla presenza delle truppe Napoleoniche di stanza in Liguria, è forte: come citato sull’Arc de Triomphe di Parigi. Tale valore storico ad oggi permette ai Comuni liguri di essere rilevanti per gli appassionati di storia Napoleonica francese e non.

Il percorso si incunea tra le austere e verdi montagne liguri fra cui Urbe e Sassello oltre a quelle della Val Bormida, con Dego che figura per prima nel percorso, nell’Alta Valle Orientale. Si attraversa poi l’Alta Valle Occidentale, toccando i luoghi di Millesimo, Murialdo e Calizzano, arrivando infine a lambire i litorali del Mar Ligure, dove si viene accolti dalle cittadine costiere di Loano, Albenga, Alassio e Laigueglia. Un sentiero che si snoda, curva dopo curva, tra boschi, prati, ampi panorami, frazioni e case isolate con esempi di vita all’aria aperta, di cultura e di sport. Un viaggio che porta il visitatore ora a contatto con le pure acque di fonte, ora con l’acqua marina, descrivendo e offrendo le qualità diuretiche da un lato e quelle terapeutiche dall’altro. A concretizzare tali qualità, i visitatori potranno percorrere un viaggio fra i produttori d’eccellenza liguri. Un percorso quindi, attraverso il quale è possibile sperimentare i benefici dell’acqua a tutto tondo.

Altri ancora sono i percorsi di cui è possibile godere del fascino, storico e naturale, dei luoghi attraversati. Tra il comune di Sassello e il Parco Naturale Regionale del Beigua, vi è un’altra realtà tutta naturale, tutta da vivere all’insegna dello sport e della salubrità dei luoghi. Anche in questo secondo sentiero, la presenza della storia è rilevante e si sposa perfettamente con il richiamo della natura. Senza tralasciare l’assoluta rilevanza del Parco Naturale Regionale del Beigua (Patrimonio dell’UNESCO), il quale risulta essere un’attrazione unica per gustare prodotti tipici, praticare altre attività outdoor e visitare i numerosi musei che costellano l’area naturale protetta.

La Liguria dispone di eccellenti fonti pure e limpide. Durante l'incontro si parlerà degli obiettivi di questo progetto, anche attraverso le attività di enti di ricerca di valenza internazionale (tra cui SOLS in Chiasso, Svizzera). La tecnologia SOLS Water crea una micro-vibrazione ideale all’interno dell’acqua, simile a quella che troviamo in natura. Il processo permette di mantenere integro il potenziale energetico naturale delle acque di questi luoghi straordinari, per tendere alla massima coerenza ed integrità cristallografica dell’acqua quando imbottigliata. Attraverso questa particolare attenzione al parametro vitalità, l’acqua ottimizza la propria biocompatibilità nel totale rispetto delle forze naturali in lei attive. SOLS insieme al laboratorio svizzero partner LifeVisionlab, sono stati pionieri nello studio non convenzionale della cristallizzazione dell’acqua dal 1998. Grazie a un protocollo specifico di analisi delle sedimentazioni dei minerali, la coerenza e la bellezza delle strutture cristalline dell’acqua possono essere rese visibili attraverso l’analisi microscopica, evidenziata da modelli specifici di aggregazione e frattalizzazione unici nel loro genere.

L'entroterra ligure, la Valbormida e le coste liguri: da Dego a Murialdo a Laigueglia. L’acqua di fonte d'acqua marina. La mission contempla altresì, attraverso la futura ricerca scientifica presso il comune di Laigueglia, grazie ad una concessione di acqua marina, l’individuazione di nuove tecnologie improntate alla sostenibilità ambientale, applicabili al tema della sicurezza biologica, sfruttando le qualità e le potenzialità dell’acqua marina Ligure, perseguendo i macro obiettivi del PNRR, legati allo sviluppo di un’economia etica e alla transizione energetica.

All'incontro parteciperanno tecnici e professionisti italiani, svizzeri e statunitensi e Claudio Melotto, titolare della Comenii Aquae, società promotrice dell'iniziativa.