Obbligo vaccinale per gli insegnati, il Comitato Pensiero Critico scende in piazza per manifestare il proprio dissenso

Insegnati sospesi perché non vaccinati. Il Comitato Pensiero Critico scende in piazza per manifestare il proprio dissenso. L'appuntamento è fissato per sabato 18 alle ore 16 in piazza D’Alaggio, nella vecchia Darsena a Savona.

"Ospiteremo l’avvocato e docente Bruno Benazzo e Danilo D’Angelo, membro di Generazioni Future, che ci illustrerà i prossimi passi della Commissione Dubbio e Precauzione, di cui fanno parte il nostro amico e concittadino Freccero, il giurista Mattei ed i filosofi Agamben e Cacciari" spiegano dal Comitato.