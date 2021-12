Il Lions Club Loano Doria, il Lions Club Albenga Host e i relativi Leo Club comunicano - con grande dispiacere - che la tradizionale festa degli auguri in programma per domani sabato 18 dicembre 2021 nella suggestiva atmosfera di Loano 2 Village, sarà rimandata a data da destinarsi per motivi tecnici di forza maggiore.

I Lions augurano a tutti un sereno Natale.