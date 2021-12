Carcare, disagi nel quartiere 'Boccialina'. La minoranza: "L'amministrazione non ha voluto rispondere alla nostra richiesta di informazioni"

"Un mese di attesa venendo ignorati dall'amministrazione De Vecchi. Riteniamo fondamentale informare tutta la cittadinanza che a distanza di un mese dalla nostra richiesta d' informazioni fatta pervenire tramite PEC all'amministrazione De Vecchi circa i disagi che abbiamo riscontrato nel quartiere 'Boccialina' e che abbiamo opportunamente documentato con materiale fotografico, che l'amministrazione De Vecchi non ha voluto rispondere a tale richiesta con una motivazione alquanto bizzarra; secondo il Sindaco infatti 'queste non sono le modalità per effettuare tali richieste'". Così, attraverso una nota stampa, i consiglieri comunali del gruppo “Impegno per Carcare” Alessio Morrone, Daniela Lagasio e Rodolfo Mirri.

"Rimaniamo basiti dal comportamento e dalle motivazioni che ci sono state fornite, tra l' altro apprese solo ieri sera durante il Consiglio Comunale e dopo aver portato all'attenzione il tema che diversamente sarebbe rimasto senza risposte come molte altre questioni che tale amministrazione non affronta - proseguono dalla minoranza carcarese - Senza voler entrare troppo nei tecnicismi ricordiamo all'Amministrazione De Vecchi che La PEC rappresenta lo strumento che i consiglieri hanno a disposizione per le comunicazioni istituzionali e che si differenzia in modo netto dalle email tradizionali cui loro hanno fatto menzione. Crediamo che oltre al rispetto per il lavoro della minoranza, non debba mai mancare l' attenzione e la sensibilità circa i disagi e le problematiche che vengono portate all'attenzione e che colpiscono direttamente la quotidianità dei cittadini".

"Questo mese di attesa invana senza risposte non ha colpito il nostro gruppo, ma bensì i residenti del quartiere che debbono affrontare disagi quotidiani che purtroppo questa amministrazione da molti anni non ha saputo risolvere, come accade d'altronde in molti altri quartieri di Carcare. Ovviamente ci muoveremo attraverso altri canali e con altri strumenti per portare nuovamente a dibattito tale questione poiché i cittadini hanno il diritto di ricevere risposte in tempi rapidi. Ricordiamo inoltre all'amministrazione De vecchi che la politica ha il dovere di ascoltare le istanze di tutti i cittadini e non di fare orecchie da mercante quando arrivano istanze magari scomode o che portano a conoscenza problematiche del territorio, ne va della credibilità della politica e delle persone che siedono nelle istituzioni che hanno il dovere di cercare di risolvere i problemi del paese che si sono candidati ad amministrare" concludono Morrone, Lagasio e Mirri.