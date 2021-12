Comunali 2022, l'Udc presenterà una propria lista a Noli e Borghetto

Per le prossime amministrative del 2022 l’Udc provinciale di Savona è al lavoro per definire le liste da presentare nei comuni che andranno al voto. Ci saranno importanti amministrazioni, come Cairo Montenotte, Borghetto, che dovranno essere rinnovate ma anche Noli, dove l’Udc è intenzionata a presentare una propria lista con un candidato sindaco.

Affermano i coordinatori regionali e provinciali Umberto Calcagno e Roberto Pizzorno: "Dopo le elezioni comunali di Savona non siamo più stati contattati dalle forze politiche del centro-destra, mentre sappiamo che i vari responsabili regionali e provinciali si sono incontrati per definire le linee programmatiche e le eventuali candidature. Noi siamo fedeli alla coalizione, ma riteniamo, in questo particolare momento, di essere chiamati anche noi al tavolo delle trattative. Così non è stato, e per questo, come coordinamento regionale e provinciale abbiamo deciso di andare da soli".

"Anche a Borghetto Santo Spirito è nostra intenzione di presentare una nostra lista, mentre su Cairo Montenotte e gli altri comuni, quali Altare, Boissano, Giusvalla e Calizzano, ci stiamo organizzando" concludono.