Elisoccorso, Brunetto (Lega): "Voli notturni autorizzati anche su Urbe e Sassello"

"Nell’ambito del tour sulla sanità territoriale mi sono recato a visitare il Nucleo elisoccorso dei vigili del fuoco di base all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Successivamente, ho visitato il Nucleo elisoccorso AirGreen all’aeroporto di Villanova d’Albenga. Entrambi hanno la convenzione con Regione Liguria per i servizi di trasporti primari e secondari urgenti mediante elicottero".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

"Negli ultimi giorni sono stati effettuati i voli test sui comuni di Urbe e Sassello e da oggi sono autorizzati da AirGreen per ‘gli atterraggi e decolli dopo le effemeridi’ ossia dopo il tramonto. Chiudiamo l’anno con 12 siti operativi autorizzati: Bardineto, Cairo Montenotte, Calizzano, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Sassello, Stella San Bernardo, Urbe. Ringrazio per la proficua collaborazione tutte le amministrazioni comunali del territorio e per l’impegno il collega Stefano Damele del 118 savonese" conclude Brunetto.