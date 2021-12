Le "Favole dell’avvento" di Annamaria Siccardi che regalano sorrisi in Pediatria al San Paolo di Savona e alla scuola elementare di Bergeggi

Bergeggi è una vera e propria perla della Liguria, incastonata tra le colline del savonese e forse non tutti sanno che in questo paese, c'è una piccola scuola elementare immersa in una location da favola, circondata da un bellissimo giardino degno di una fiaba.

E’ qui che sono nate le “Favole dell'Avvento”, un progetto dell'autrice savonese Annamaria Siccardi in collaborazione con il figlio, Marco Bagatin, ex alunno della scuola stessa, nell'arco del quinquennio della Primaria.

L'autrice mette insieme sessantacinque storie ed estrapolando quelle natalizie, pubblica “Le favole dell'Avvento”, dedicate a chi ama farsi raccontare una favola prima della buonanotte durante il countdown natalizio.

La convinzione che le stesse, possano divertire e far riflettere (tutte hanno una morale), incentivano la speranza di dare continuità ad un'antica e bella tradizione: la fiaba narrata.

L’autrice ne pubblica un libro intitolato “Raccontami una storia”, patrocinato dai Comuni di Vado Ligure e Bergeggi, mentre il progetto si rafforza ancora di più e in collaborazione con la Biblioteca comunale di Bergeggi, le storie ogni giorno vengono lette attraverso un video pubblicato sui social, ma non solo.

Le letture approdano al Reparto di Pediatria dell'Ospedale S. Paolo di Savona, dove l'educatrice, tramite un tablet, ha modo di far ascoltare le favole ai piccoli degenti facendo il giro delle camere e regalando loro un sorriso.

«Parte il progetto di lettura ad alta voce de “Le favole dell'Avvento” di Annamaria Siccardi e Marco Bagatin, leggeremo una fiaba al giorno per tenervi compagnia fino a Natale» - commentano gli addetti della biblioteca di Bergeggi.

La Liguria cresce sotto il punto di vista dei progetti che valorizzano cultura e tradizione, aspetti da non sottovalutare in un momento così delicato in cui stiamo vivendo. Il savonese è una realtà affermata che offre al territorio autori talentuosi e dalle cause “nobili”, professionisti e appassionati da citare e da riconoscere, perché anche questo fa parte della storia della nostra regione.

E’ possibile seguire l’autore di questa rubrica sui social network per scoprire i nuovi progetti letterari e audiovisivi legati alla valorizzazione del territorio Ligure:

Instagram- dario111982

Facebook- dario rigliaco autore

Da segnalare inoltre, dello stesso autore di questa rubrica, disponibile su Amazon una novità di Ottobre 2021: “Case infestate e Ponti del Diavolo”; storia e leggenda dei luoghi oscuri da (non) visitare in Italia.

Tante curiosità da scoprire su “Il medioevo in 333 risposte”, oppure le saghe celtiche e arturiane: “Bretagna, miti misteri e leggende”, “Miti&Misteri della Liguria”, “Liguria da scoprire” o “borghi imperdibili della Liguria”.







Se sei a conoscenza di una leggenda o una storia da raccontare legata alla Liguria, e vuoi farla conoscere, oppure sei stato protagonista di una storia misteriosa, puoi scrivere all’autore che la prenderà in considerazione: dariorigliaco@gmail.com.