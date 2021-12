Carcare, incendio in una palazzina: due anziani trasportati in ospedale

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 4 di questa notte per un incendio in una palazzina a Carcare.

Immediato è stato l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco che hanno potuto constatare che le scale e l'interno di alcune abitazioni erano state invase dal fumo.

Il palazzo, presente in via Noventi, era stato momentaneamente evacuato e due persone anziane sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Gli abitanti, dopo essere stato risolto il problema, sono potuti rientrare nelle loro case.