Controlli green pass, nel savonese in cinque giorni 13 le persone multate, 5 gli esercizi sanzionati

Continuano i controlli sull’obbligo di green pass rafforzato per bar e ristoranti e di green pass base per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale, predisposti nei giorni scorsi dalla Prefettura di Savona in seguito alle disposizioni del Ministero dell’Interno.

Nella giornata di ieri, 17 dicembre, nel savonese, secondo i dati della Prefettura, è stato controllato il green pass a 631 persone e sei sono state sanzionate. 141 le attività e gli esercizi commerciali controllati e 1 è stata sanzionata. In totale da lunedì a venerdì 2805 i cittadini controllati, 13 i multati. 6 i sanzionati per l'uso della mascherina. 677 gli esercizi sottoposti a controlli e 5 i multati.

Nell’ultima settimana la polizia locale di Carcare ha controllato invece 202 persone sul possesso del green pass, 295 invece quelle sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con particolare attenzione ai supermercati.

Tutte sono risultate in regola; 19 sono state le attività o gli esercizi commerciali verificati ed anche questi sono risultati tutti in regola con i controlli che sono stati eseguiti soprattutto negli orari di maggiore affluenza.

La pattuglia del servizio controllo del territorio, ha concentrato inoltre le verifiche dell’obbligo del green pass base, ovvero ottenuto anche con il tampone, sui mezzi di trasporto pubblico locale.

130 sono state le persone controllate e sono è state comminate tre sanzioni da 533 euro.

Tre cittadini stranieri e un italiano sono stati controllati nel capolinea TPL di via del Collegio, mentre tentavano di salire sull’autobus privi della certificazione verde e sono stati allontanati.

I controlli, degli agenti in base alle indicazioni della Prefettura, saranno rafforzati nelle prossime settimane, su chi deve essere in possesso dei due tipi di lasciapassare verde per utilizzare i mezzi pubblici, andare al bar e al ristorante, compreso l'obbligo di mascherina all'aperto a partire da lunedì 20 dicembre.