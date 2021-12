Diano Marina, il 9 gennaio torna le 5 miglia della Befana: la corsa di beneficenza a sostegno de 'Il cuore di Martina'

Corsa benefica non competitiva aperta a tutti a Diano Marina il 9 gennaio per sostenere l'associazione 'Il cuore di Martina Onlus' attiva a Imperia e provincia. L'evento, 'le 5 miglia della Befana' è giunto alla quarta edizione ed è organizzato dalla Golfo dianese Ultra Runners con il sostegno del comune della città degli aranci.

La corsa benefica non competitiva ha tre percorsi aperti a tutti: il percorso di 5 Miglia dedicato ai Runners (costo iscrizione euro 13), percorso di 4 Km dedicato alle famiglie (costo iscrizione di 15) per un massimo di 4 persone in famiglia, e il percorso breve bimbi (costo iscrizione euro 5).

Saranno premiate le prime tre donne e i primi tre uomini. La partenza e l'arrivo sono fissati in piazza del comune. L'inizio della Baby run è fissato alle 9.40 mentre Family run e Miglia run alle 10.30; per prenotare, acquistare i biglietti e ogni informazione si può contattare Cristian al numero di telefono 3482103204.

A fine gara ci sarà l'estrazione della lotteria con ricchi premi. Il ricavato andrà all'associazione 'Il cuore di Martina onlus'.