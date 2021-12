Celle, amianto in Via Torre. La minoranza: "Gli enti preposti al controllo vigilino con attenzione sul rispetto delle norme"

Interrogazione consiliare del gruppo di minoranza "Uniti per Celle" sull'esposto denuncia per la presenza di amianto in Via Torre 11 a Celle Ligure:

"In riferimento al tema in oggetto i Consiglieri di minoranza evidenziano quanto segue - spiega il capogruppo Renato Zunino - Premesso che è interesse di tutti (popolazione, enti, imprese ecc) che la collettività non corra rischio alcuno per la salute a dispetto degli interessi di una parte, occorre che gli Enti preposti al controllo, vigilino con attenzione sul rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e dell’ambiente in cui viviamo. Maggiore attenzione deve essere posta se l’ambiente contaminato o con possibile contaminazione è localizzato in prossimità di scuole, parchi pubblici, abitazioni, ecc..."

"Nella descrizione della denuncia si elencano una serie di criticità quali le infruttuose segnalazioni; abbandono di detriti nelle vicinanze del plesso scolastico, che ovviamente costituiscono preoccupazioni ambientali e sanitarie; abbandono di un cantiere in ristrutturazione, sospensioni di titoli edilizi, irregolarità edilizie e mancanza di segnalazione circa la messa in sicurezza del cantiere. In merito ai fatti descritti nell’esposto-denuncia, essendo stati coinvolti alcuni Uffici comunali, interroghiamo l’Amministrazione Comunale per conoscere la situazione attuale nell’area individuata e, qualora siano state formalmente rilevate delle irregolarità, quali iniziative l’Amministrazione metterà in atto a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Ringraziamo per le risposte che vorrà accordarci nel primo Consiglio Comunale utile e cordialmente salutiamo" concludono dalla minoranza cellese.