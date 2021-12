Elezioni provinciali, sindaci e consiglieri al voto per il rinnovo del consiglio

Spazio al voto. Dalle 8 alle 20 di oggi, sabato 18 dicembre, 69 sindaci e 772 consiglieri comunali, dovranno quindi scegliere tra gli amministratori locali attualmente in carica, che affiancheranno a Palazzo Nervi il presidente provinciale, sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri, sostenuto attualmente da una maggioranza di 7 consiglieri dell'area di centrodestra contrapposti a 3 di minoranza del centrosinistra, per rinnovare così il consiglio provinciale.

Con il cambio della maggioranza alla guida del comune di Savona, ora in mano a una coalizione di centrosinistra di respiro ampio come difficilmente si può trovare in altre amministrazioni locali forse di tutta Italia, guidata da Marco Russo, cambierà anche il "peso" dei voti e la sfida con il centrodestra si profila così rispetto a due anni fa più aperta.

Da quando infatti la riforma Del Rio ha trasformato le province in enti di secondo grado non tutti i voti sono uguali all'interno delle urne, ma il peso è ponderato: le schede assegnate ai votanti cambiano infatti colore a seconda delle dimensioni del comune che rappresentano con Savona che quindi avrà un peso determinante.

Il centrodestra unito, lista "Gente di Provincia", ha puntato per Cambiamo sul sindaco di Cairo Paolo Lambertini, sull'assessore di Albisola Superiore Sara Brizzo, l'assessore di Loano Enrica Rocca e il consigliere d'opposizione Fabio Orsi. La Lega invece ha optato per l'assessore di Toirano Deni Luigina Aicardi, il vicesindaco di Garlenda Alessandro Navone e il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro. Rappresenterà Fratelli d'Italia l'assessore di Alassio Franca Giannotta. Civici ma vicini al centrodestra il presidente del consiglio comunale (di una maggioranza di centrosinistra) Diego Distilo, già candidato alle elezioni regionali con il partito di Giorgia Meloni e il consigliere di Urbe Lorenzo Zunino.

Nel centrosinistra, lista "Savona Uniti per la Provincia", spazio ai consiglieri uscenti Massimo Niero, sindaco di Cisano sul Neva, il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini e il consigliere d'opposizione a Carcare Rodolfo Mirri. Poi attenzione alle quote rosa, con la vicesindaco di Quiliano Nadia Ottonello, la consigliere di Albissola Marina Antonella Lodovisi e le consigliere di maggioranza a Savona del Pd Marisa Ghersi e di Azione Maria Adele Taramasso.

Come si vota

Il procedimento elettorale è avviato per l'elezione del Consiglio Provinciale di Savona. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio.

Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale: Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014. Inoltre, ciascun elettore può esprimere, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome, o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

Quando si vota

L'elezione del Consiglio della Provincia di Savona si svolgerà dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 18 dicembre 2021 presso la seguenti Sezioni:

SEZIONE CENTRALE - Sala Caduti di Nassiryia, piano terra del Palazzo della Provincia, Via Sormano, 12 - Savona, per i Sindaci ed i Consiglieri dei Comuni di Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Ceriale, Cisano Sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Mioglia, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova D'Albenga, Zuccarello.

SOTTO SEZIONE - Sala Consigliare del Comune di Carcare, Piazza Caravadossi, 26, per i Sindaci ed i Consiglieri dei Comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale.

Lo spoglio delle schede inizierà domani mattina, 19 dicembre, dalle ore 10.00 nel palazzo della Provincia.