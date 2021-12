Coronavirus, Imperia supera Genova e Savona come nuovi casi: aumentano gli ospedalizzati nel savonese

Sono 754 i nuovi casi positivi al Coronavirus oggi in Liguria su 5.250 tamponi molecolari effettuati e 8637 Test antigenici.

La provincia di Imperia è quella con il maggior numero di nuovi casi, 245, e supera anche quella di Genova e di Savona dove i nuovi positivi sono 179. A La Spezia invece, sono 146 mentre 5 non sono riconducibili alla residenza nella nostra regione. Cala lievemente, rispetto a ieri, il tasso di positività in Liguria che si attesta al 14,36% ossia un positivo ogni 6,96.

Quattro i decessi in tutta la regione e nello specifico si tratta di un uomo di 61 anni, ricoverato al San Martino di Genova, e di una donna di 88 ricoverata all'ospedale di Pietra Ligure che sono morti venerdì scorso, mentre ieri sono deceduti due 84enni: un uomo ricoverato al 'Borea' di Sanremo e una donna ricoverata all'ospedale di La Spezia.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.915.006 (+5.250)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.401.164 (+8.637)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 134.305 (+754)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 10.275 (273)

Casi per provincia di residenza

Imperia 2.505 (+168)

Savona 1.849 (+13)

Genova 4.252 (+6)

La Spezia 1.252 (+69)

Residenti fuori regione o estero 126 (-4)

Altro o in fase di verifica 291 (+21)

Totale 10.275 (+273)

Ospedalizzati: 376 (+4); 29 in terapia intensiva*

Asl 1 - 100 (+2); 3 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 93 (+6); 8 (-2) in terapia intensiva

San Martino - 44 (-2); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 42 (-); 4 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 46 (+5); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 31(-4); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 11 (-2); 4 (-) in terapia intensiva *24 non vaccinati, 5 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 8.122 (+364)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 119.510 (+477)

Deceduti: 4.520 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.248 (-25)

Asl 2 - 1.133 (-13)

Asl 3 - 2.311 (-86)

Asl 4 - 570 (-12)

Asl 5 - 781 (+113)

Totale - 6.043 (+3)

Dati vaccinazioni 19/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.773.147

Somministrati: 2.694.373 Percentuale: 97%