Finale e Loano, controlli anti Covid nei locali da parte della Polizia Locale: 5 esercenti sanzionati

La Liguria entra in zona gialla e si moltiplicano i controlli finalizzati a verificare il rispetto delle regole di comportamento, che da domani saranno ancora più strette. Solo negli ultimi due giorni sono circa seicento le persone alle quali è stato chiesto di esibire il green pass, base o rafforzato a seconda dei casi.

Sul campo gli agenti dei Comandi di Finale Ligure e Loano che hanno rivolto in particolare l’attenzione verso le attività di ristorazione e i locali della movida, ma anche il rispetto delle regole a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, per salire sui quali è d’obbligo possedere almeno il green pass base. Quindici i locali delle due cittadine che hanno ricevuto la visita della Polizia Locale sabato sera, con la contestazione di cinque violazioni da quattrocento euro ciascuna per mancato uso della mascherina negli spazi interni e mancata esibizione di green pass regolare.

Un dato che emerge, almeno nel finalese, è che la maggioranza delle irregolarità riscontrate riguarda i titolari delle attività commerciali (controllo dei green pass per chi siede all’interno, corretto uso della mascherina, ecc), più che i clienti.

Intensa l’attività di controllo anche a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, che viene svolta congiuntamente dai Comandi di Finale Ligure, Loano e Savona, in forza di una specifica convenzione sottoscritta fra i tre Comuni e TPL nel mese di settembre, e che si prefigge l’obiettivo di incrementare la sicurezza sui bus per i Cittadini e per i dipendenti dell’azienda di trasporto, oggetto durante l’estate di una serie di aggressioni.

Dal Comando finalese ricordano che da lunedì 20 dicembre, in conseguenza del passaggio del territorio regionale in zona gialla, anche all’aperto sarà obbligatorio indossare la mascherina.