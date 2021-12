Si è verificato questa notte un incidente stradale, che ha visto coinvolto un motociclista, all'interno della galleria Valloria lungo la via Aurelia fra i comuni di Albissola Marina e Savona. L'allarme è stato lanciato intorno alle 2.00.

Il conducente del mezzo a due ruote è stato trasportato in codice rosso (non in pericolo di vita) all'ospedale San Paolo di Savona.