Ultimi consigli per trascorrere feste serene senza male ai denti (…poi non dite che non ve lo avevo detto…)

Cari Lettori, siamo all’ultima settimana che precede il Natale. Molti studi dentistici saranno chiusi nel periodo delle festività (anche perché sono in pochi che, in quelle giornate, avrebbero “voglia” di sottoporsi a qualche terapia…).

Concorderete con me che sarebbe davvero antipatico trovarsi ad affrontare un problema odontoiatrico, anche piccolo, proprio nel momento in cui non possiamo avvalerci del nostro dentista di fiducia… e magari doverci rivolgere a un pronto soccorso in cui troviamo qualcuno, magari bravissimo, ma che non conosciamo…

Quindi cosa fare? Dipende…

· Avete fatto i vostri controlli regolari, come consigliato dal vostro dentista? Non avete avvertito niente di “strano” nella vostra bocca, nessuna sensibilità anomala al dolce o alla temperatura, nessun fastidio masticando? Allora non fate niente e godetevi il periodo festivo!

· Avete saltato gli ultimi controlli e, già la settimana scorsa, vi si è staccato quel pezzettino di dente? non avete dolore spontaneo ma quando bevete l’acqua fredda accusate un disagio? Allora cercate domani stesso il vostro dentista e chiedetegli di vedervi prima di Natale, forse siete in tempo a risolvere il problema con una cura semplice e potete risparmiarvi un fastidioso “mal di denti” proprio nei giorni in cui vorreste godervi serenamente l’atmosfera natalizia…

· È già più di un mese che vi si è rotto quel dente, non avete dolore perché era un dente devitalizzato ma vi si ferma dentro il mangiare e, ogni tanto, se ne rompe un altro pezzettino? siete stati un po’ imprudenti (per non dire “proprio dei salami”!). Se il vostro dentista riuscisse a visitarvi sarebbe meglio; magari non avrà il tempo per eseguire tutte le terapie necessarie (che potrebbero essere complesse) ma forse può fare qualcosa di temporaneo che stabilizzi la situazione e, magari, vi può fornire una ricetta per procurarvi i farmaci più indicati nel caso si verificasse un episodio acuto nel periodo festivo; io scherzo sempre dicendo che “avere la ricetta in casa porta bene e che, normalmente, chi la ha non ha bisogno di utilizzarla”…

Nell’augurarvi di far parte della prima “categoria” che vi ho elencato, approfitto di queste righe per farvi i miei migliori auguri di buone feste, piene di serenità e di SORRISI e vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova