Pietra Ligure, “a Pria”, città dalla bellezza diffusa sotto le luci di Natale

Questa settimana tappa a Pietra Ligure per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, città a cui sono molto legata e in cui ho vissuto a lungo. Potrei sembrare di parte o parlare con la voce del cuore, ma obbiettivamente la trovo molto bella, soprattutto in questo periodo festivo.

Splendente: a partire dal 6 dicembre, in occasione della festa di San Nicolò, Patrono di Pietra Ligure, si sono accese le luci natalizie che illumineranno tutta la città fino all’Epifania. Una piccola perla di Riviera con un grande fascino, una città moderna e dinamica, che ha saputo guardare avanti, ricca di attività commerciali e di storia.

La cittadina prende il nome dallo spuntone di roccia sovrastato dal Castello, “a Pria”, “la Pietra”, ma nel 1862 dovette cambiarlo per omonimia con altre località, così ne assunse uno più specifico, pur conservando la sua radice: Pietra Ligure.

Di antichissime origini, già i romani scelsero questa posizione strategica per il loro borgo fortificato, il Castrum Petrae. Il Castello era una fortezza che, proprio in virtù del favorevole punto di ubicazione, costruito sopra il macigno, fu di importanza fondamentale per il controllo dei commerci mediterranei e del passaggio degli eserciti. Le strade romane, via Aurelia e via Julia Augusta, che collegavano l'Italia con la Gallia, passavano di qui. Fu baluardo bizantino a difesa dei longobardi, poi possedimento dei Vescovi di Albenga sino a quando, nel XIV secolo, fu ceduto alla Repubblica di Genova. Il Castello oggi è Monumento Nazionale, anche se di proprietà privata.

Al Patrono della città è dedicata la Basilica di San Nicolò, che dà il nome anche alla grande piazza che le si apre davanti, dove per tutto il periodo delle feste splende un luminosissimo albero di Natale. C’è un “Miracolo” che lega il Santo alla città di Pietra Ligure e affonda le radici nel remoto 1525, quando la popolazione, decimata dalla peste e terrorizzata, chiuse le 8 porte delle mura cittadine lasciandola per qualche tempo. Prima di abbandonarla, i cittadini affidarono le chiavi della città nelle mani di un’antica icona di legno raffigurante San Nicolò di Bari, protettore dei bambini, dei pescatori e di coloro che si trovano in circostanze difficili. Si rifugiarono poco lontano e l’8 luglio, svegliati dal suono delle campane in festa, e stupiti, poiché il paese era deserto, scesero entro le mura per vedere cosa stesse succedendo: sulla torre della Chiesa Madre apparve loro un vecchio abbigliato in abiti pontificali, così salirono nella cella campanaria e videro sulla campana maggiore un’impronta che la tradizione attribuisce alla mano di San Nicolò. Tutti gridarono al miracolo, perché la peste finalmente cessò di flagellare il paese. Fu così che i pietresi decisero di erigere una nuova Chiesa Madre per dedicarla a San Nicolò e, ancora oggi, ogni anno viene celebrata una festa in ricordo del “Miracolo”.

Pietra Ligure è una cittadina dalla bellezza diffusa tra centro storico, magnifico mare e vivacissime colline: gioia per gli occhi e per gli appassionati di sport outdoor. Da farci un salto: in questo periodo è magica!