Elezioni Provinciali, il cdx si conferma e tiene in mano Palazzo Nervi (FOTO e VIDEO)

Questo il quadro che si è venuto a delineare dopo lo spoglio delle schede per le elezioni del rinnovo del consiglio provinciale. Cambia leggermente lo scenario con un consigliere in più per la coalizione del centrosinistra, ma Palazzo Nervi rimane in mano a Cambiamo, Lega e Fratelli d'Italia.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri: