Rinnovo consiglio provinciale, il Presidente Olivieri: "L'obiettivo era conservare i numeri, continuiamo a lavorare per il comprensorio" (VIDEO)

"L'obiettivo fondamentale era conservare i numeri e abbiamo consolidato il sesto seggio con una rappresentanza territoriale importante. Il gruppo che governava insieme a me la Provincia è stato confermato e sono certo che con un interlocuzione molto produttiva continueremo a lavorare per il nostro comprensorio provinciale definendo tutto quanto è opportuno per proseguire il lavoro".

A commentare l'esito del voto per il rinnovo del consiglio provinciale è il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri. Sei i seggi raccolti dal centrodestra contro i 4 del centrosinistra che rispetto all'ultima tornata recupera un consigliere.

Nell'ultima settimana il numero 1 di Palazzo Nervi è finito al centro delle polemiche in quanto indagato dalla Procura di Savona per peculato insieme alla segretaria generale Giulia Colangelo. Olivieri secondo le indagini svolte avrebbe utilizzato l'auto in dotazione alla Provincia per scopi diversi da quelli istituzionali e di servizio.

"E' un argomento a cui devo e voglio ed è mia responsabilità personale pensarci con priorità, senza però distogliere le mie energie nella mia attenzione per la responsabilità del ruolo ed è evidente che non ha influito sull'esito elettorale" ha proseguito il sindaco di Calizzano. Ha fatto discutere negli ultimi giorni anche il tema dell'affidamento della gestione del servizio di raccolta rifiuti nell'ambito territoriale unico del savonese, comprendente 58 enti territoriali ad esclusione di Savona. Dopo gli ultimi confronti sul piano industriale per poi passare all'affidamento in house a Sat, emerse ancora perplessità da parte di alcuni amministratori, in particolare quelli leghisti, da lì la decisione di rinviare l'assemblea dei sindaci e il consiglio provinciale, dilatando ulteriormente le tempistiche. "L'argomento principale è quello dei rifiuti, ed entro il 21 gennaio dovremo approvare in assemblea e nel nuovo consiglio, con il quale proseguiremo con il lavoro per arrivare nei primi giorni dell'anno all'approvazione di quello che è un documento fondamentale per il nostro territorio" ha specificato Olivieri. L'altro tema caldo strettamente politico è legato alle prossime elezioni che si svolgeranno nel 2022 per la presidenza della Provincia. "Sto lavorando e ho dedicato in maniera determinata l'attività negli ultimi mesi e settimane, il mio lavoro è di proseguire in continuità ma è assolutamente presto per fare ragionamenti. Il dato di oggi dice che la maggioranza degli amministratori della nostra provincia è di centrodestra e da questo dovremo partire" conclude Pierangelo Olivieri. "Si conferma il governo della Provincia a supporto della presidenza di Pierangelo Olivieri a maggioranza centrodestra. A margine di questo importante risultato, in particolare, è con piena soddisfazione che annunciamo l'elezione nel Consiglio Provinciale di tre iscritti a "Cambiamo con Toti Presidente": Sara Brizzo, assessore del Comune di Albisola Superiore che rappresenta la compagine del Levante; Enrica Rocca, Assessore del Comune di Loano che continua la tradizione della presenza loanese in Consiglio provinciale. Non certo ultima, l'elezione di Paolo Lambertini, sindaco di Cairo Montenotte, eletto con i voti della val Bormida che lo hanno incoronato Consigliere Provinciale con un grande successo, costituendo un ottimo viatico per le prossime le elezioni comunali" ha detto il capogruppo e coordinatore regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

"Un ottimo risultato ottenuto da Fratelli d’Italia nelle elezioni di secondo grado per i nuovi consigli provinciali di Imperia e Savona e il partito di Giorgia Meloni si conferma come attento alle esigenze del territorio e si tinge di rosa grazie a due ottime amministratrici, ed arrivano i complimenti del commissario regionale Matteo Rosso: “l’attenzione che il partito dedica al territorio ed alle esigenze dei cittadini si conferma come trainante e oggi premia due ottime amministratrici che negli anni hanno dimostrato come il buongoverno e la buona amministrazione fanno parte della classe dirigente del nostro partito” così ha commentato a caldo il risultato appena ottenuto Matteo Rosso, coordinatore provinciale di FdI.

“Ringrazio il prezioso lavoro di tutti i nostri dirigenti di queste due provincie per questo risultato è frutto di un lavoro di squadra, che ha come fondamento la voglia di mettersi a disposizione per il proprio territorio e la passione politica che è necessaria per un compito impegnativo come questo. Competenza, passione e coerenza sono i valori che ci insega Giorgia Meloni e che ci contraddistinguono da sempre” ha chiosato Rosso.

"Fratelli d’Italia entra in consiglio provinciale. Grande soddisfazione per il risultato delle elezioni del consiglio provinciale per la bella vittoria del centrodestra che si è presentato unito nella lista 'Gente di provincia', il risultato non era scontato perché rispetto alle scorse elezioni la sinistra non era più divisa su due liste ma unita ed il peso di Savona, dopo le recenti elezioni comunali, era passato a vantaggio della lista avversaria. Per Fratelli d’Italia il risultato è storico perché entra finalmente in consiglio provinciale con l’elezione di Franca Giannotta, Assessore del Comune di Alassio che ha ben operato all’interno della propria amministrazione. Auguriamo a tutta la nuova maggioranza un proficuo lavoro per affrontare positivamente i numerosi ed importanti temi presenti sul territorio provinciale" ha detto Claudio Cavallo, commissario provinciale FDI Savona.