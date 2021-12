Savona, "Vetrine d'artista": dal 4 gennaio al 4 febbraio l'esposizione della pittrice Florkatia Libois

La pittrice Florkatia Libois sarà la protagonista del mese di gennaio 2022 delle Vetrine d'artista, presso la sede di Banca Carige a Savona, corso Italia, 10 Savona (dal 4 gennaio al 4 febbraio 2022).

La dottoressa Silvia Bottaro, presidente dell'Associazione “Aiolfi” no profit Savona e critico d’arte, curerà l'esposizione. Ha descritto così la pittrice:

"Artista versatile grazie alle molte tecniche che nel tempo ha affinato. Si definisce 'artista della diversità', forse, per la complessità del suo “guardare” e scrivere col colore la diversificazione della natura, dell’uomo, prendendo distanza etica dall’inquinamento nato dalle mani dell’essere umano contemporaneo, dalle discordanze della luce attraverso le stagioni. Artista che ama i contrasti per evidenziare le molteplicità della comunicazioni, del vedere e dell’interpretare l’oggi così complesso, a volte urticante, altre poetico".

"Nei suoi lavori e nelle sue molte mostre (dal 2007 Rassegna 'La telaccia d’Oro', Torino al 2020 W.A.B. – terza biennale della creatività al femminile, Bra) fin qui percorse sempre con impronta originale si possono trovare spesso come protagonisti 'gli alberi': rami, tronchi, foglie, chiome, radici, ceppi diventano non solo nomenclatura della pianta ma figure fuori dal tempo, icone della storia ancestrale, genoma dell’evoluzione della civiltà" aggiunge la curatrice dell'esposizione.

"La Libois ha una gestualità vigorosa, incisiva, financo energica, fortemente espressiva usando colori forti, veementi – i rossi magmatici, i gialli abbaglianti, i verdi lussureggianti, i neri foschi, crudeli, perfino perversi – che mettono in risalto le forme dei rami, dei tronchi scavati dal tempo, fanno capire l’intreccio delle radici sotterraneo e necessario per la vita stessa dell’albero che parla al vento con il fruscio delle foglie in un equilibrio musicale unico. L’uomo sempre più solo davanti ai disastri che ha causato (dalla plastica nei mari, alla desertificazione della terra e all’abbattimento sconsiderato delle foreste) nei quadri della Libois sembra lanciare messaggi da cogliere al più presto. La Nostra li avverte, li vede, li interpreta con passione, con elevata partecipazione e li presenta a noi per creare una coscienza collettiva sempre più vera, ampia e decisionale" ha infine concluso la dottoressa Silvia Bottaro.