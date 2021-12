Anche a Natale la Comunità di Sant'Egidio sarà vicina agli amici di sempre

Anche quest'anno, nonostante le difficoltà dovute alla situazione sanitaria, la Comunità di Sant'Egidio vivrà il Natale con gli amici di sempre, le persone a cui ogni giovedì sabato e domenica dell'anno porta il pasto e l'amicizia.

Il giorno di Natale ogni invitato riceverà un regalo e il pranzo da asporto. Quest'anno la distribuzione avverrà presso il campetto da calcio della parrocchia di S. Paolo, per consentire un momento di auguri, scambio dei doni e saluti nel rispetto delle regole di distanziamento. Il pranzo è preparato e offerto dai ristoratori aderenti alla Federazione Italiana Cuochi (in particolare della sezione locale della FIC-FSE). Contribuisce alla realizzazione del Pranzo e delle altre iniziative natalizie il Rotary Club di Savona. Un aiuto viene inoltre dall'associazione Briciole di Solidarietà.

Si possono inoltre portare generi alimentari a lunga conservazione o regali (sciarpe, berretti, torce, materiale per l'igiene personale in confezioni piccole, ecc purché nuovi) nel punto di raccolta presso i locali della Casa della Divina Provvidenza in via Torino 15 a Savona, domenica 19 dalle 16 alle 19, lunedì 20 dalle 16 alle 18 e mercoledì 22 dalle 16 alle 18.