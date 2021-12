Lega Sez. “Borghetto S.S./Val Varatella”: colletta alimentare a favore delle persone in difficoltà (FOTO)

Mai come a Natale abbiamo bisogno di stringerci e sostenerci cercando quanto più possibile, di guardare al futuro con speranza e coraggio. In quest’ottica la Lega Salvini Premier vuole proseguire con iniziative in grado di “fare comunità” e trasmettere valori come la generosità e la vicinanza al proprio territorio.

E’ con questo spirito che anche in occasione delle prossime Festività Natalizie, la Sez. “Borghetto S.S./Val Varatella” con la partecipazione dei propri Amministratori (per il Comune di Borghetto S.S. il Sindaco Giancarlo Canepa, l’Assessore Mariacarla Calcaterra ed il Consigliere Paolo Erre; la Vice Sindaco Denise Aicardi per il Comune di Toirano; il Sindaco Stefano Saturno ed il Vice Sindaco Paolo Famà per il Comune di Balestrino ed i Consiglieri Arturo Moreno e Fabrizio Dani per il Comune di Ceriale), degli iscritti e dei simpatizzanti, ha organizzato una colletta alimentare a favore delle tante persone in difficoltà.

Nell’occasione, sono stati raccolti generi a lunga scadenza (pasta, riso, legumi, conserve), alimenti per l’infanzia e la terza età (latte, succhi, verdure liofilizzate) che prossimamente saranno distribuiti anche avvalendosi dei Servizi Sociali Comunali del territorio.

"Attraverso tali iniziative, la sezione Borghetto S.S./Val Varatella della Lega Salvini Premier intende augurare un felice Natale a tutti e dimostrare concretamente solidarietà e speranza per un futuro migliore" commenta il referente territoriale Paolo Erre.